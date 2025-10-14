Mentre il campionato di A2 tira il fiato, e proporrà l’ultimo turno infrasettimanale di questo mese il 29 ottobre, la Vuelle scende in campo invece anche domani sera a Bergamo per il recupero della prima giornata, gara che era stata rinviata per la convocazione azzurra di un giocatore avversario. Sul parquet del Chrous Life, un bellissimo impianto da 7.000 posti di solito non riservato allo sport, Blu Basket e Vuelle si giocano il primo posto: situazione forse un po’ inattesa per entrambe le squadre, che avevano iniziato ambedue perdendo, ma va detto che Bergamo, anche se ha cambiato sede spostando il titolo da Orzinuovi, non ha cambiato proprietà e il Gruppo Mascio ha mezzi economici importanti: basti vedere l’accoppiata straniera scelta, con D’Angelo Harrison braccio armato della squadra e Dustin Hogue a presidiare i tabelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E domani nel recupero di Bergamo ci si gioca il primo posto