È divorzio tra Virtus Correggio e Alessandro Guidetti
Clamorosa separazione fra la Virtus Correggio e un big, protagonista dell’ascesa in Promozione. La matricola della Bassa ha risolto il contratto che vincolava il fantasista (nella foto) Alessandro Guidetti (classe ’93) che così è tornato tra gli svincolati ed è potenzialmente tesserabile da altre società. Tuttavia l’attaccante, causa impegni lavorativi che lo legano alla Spagna, può garantire soltanto la presenza alla partita domenicale, oltre che ad un altro allenamento col resto della rosa. Domani sera (ore 20.30) proprio la Promozione torna in campo col primo turno della Coppa Italia che, a differenza di tutti gli altri anni, è stata calendariata a metà ottobre anziché come antipasto agostano prima dell’inizio del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
