Una straordinaria notizia arriva dall’altra parte del mondo: Daniel Gerini, giovane atleta della Polisportiva Mirasole di Fabriano, ha conquistato la medaglia d’argento nel lancio del disco ai Virtus Global Games 2025, in corso a Brisbane, Australia. Con un lancio da 31,76 metri, Daniel ha brillato in una competizione di altissimo livello, portando sul podio non solo il suo talento, ma anche il nome della città di Fabriano. Un risultato che emoziona e riempie d’orgoglio l’intera comunità. Sui social, la Polisportiva Mirasole ha celebrato l’impresa con entusiasmo: "Sorprendente Daniel! Dall’Australia arriva la prima grande emozione: argento nel disco con la misura di 31,76. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E Daniel Gerini conquista l’argento nel disco