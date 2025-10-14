’È Cultura’ promossa dall’Abi Oltre mille persone ad ammirare i Musei Byron

Sono state 1.050 le persone che sabato hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento e il Museo delle Bambole durante la giornata di apertura straordinaria e gratuita al pubblico: l’iniziativa era inserita nell’ambito di ‘E’ Cultura’, il grande evento nazionale promosso dall’ Associazione Bancaria Italiana (Abi). Per l’occasione sono stati aperti gratuitamente al pubblico anche l’ex Bubani di piazza del Popolo, ora Private Banking della Cassa di Ravenna, ed i Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Ma i Musei Byron e del Risorgimento sono stati la grande novità nazionale ed internazionale di ‘E’ Cultura’: prova ne è che fin dal primo mattino, ancora prima dell’apertura dei cancelli, erano presenti turisti dalla Germania, dall’Australia e dal Canada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

