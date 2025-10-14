È collassata la diga di Forte Buso | il messaggio che non vi deve spaventare e perché

Trentotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succederebbe se collassasse la diga di Forte Buso, a Predazzo? Mette i brividi anche solo provare a pensarci. Ma è proprio questo (ipotetico) disastro il centro dell’esercitazione in programma il prossimo 16 ottobre alle 11, con la diffusione di un messaggio col sistema nazionale di allarme. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

