È collassata la diga di Forte Buso | il messaggio che non vi deve spaventare e perché
Cosa succederebbe se collassasse la diga di Forte Buso, a Predazzo? Mette i brividi anche solo provare a pensarci. Ma è proprio questo (ipotetico) disastro il centro dell’esercitazione in programma il prossimo 16 ottobre alle 11, con la diffusione di un messaggio col sistema nazionale di allarme. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
