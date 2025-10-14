E allora la Fiamma? | Provenzano prova a sviare dall’antisemitismo pro-Pal con la solita fake sul Msi Donzelli lo rimette a posto
Scontro in diretta tra il deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e il deputato e responsabile esteri del Pd, Peppe Provenzano. La tensione è scoppiata quando ai due, ospiti di Sky Tg 24, è stato chiesto di commentare le parole del ministro Eugenio Roccella che, citando anche i viaggi della memoria ad Auschwitz, ha avvertito sulla necessità di riconoscere l’antisemitismo in tutte le sue forme. Donzelli avverte sull’antisemitismo pro-Pal. Donzelli ha ribadito l’importanza di quei viaggi che «sono fondamentali per ricordare quanto successo con l’Olocausto, una pagina buia a cui hanno collaborato anche gli italiani con il fascismo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
