Dybala Roma l’argentino si vuole ‘riprendere’ i giallorossi | il piano per evitare altri infortuni

Paulo Dybala incarna l'immagine di un campione del mondo che, con un'ardente passione per la maglia giallorossa, scruta il percorso della Coppa Italia come la via più rapida per conquistare un trofeo. L'obiettivo è chiaro: alzare un trofeo il prima possibile con una squadra che ama visceralmente, chiudendo quella ferita lasciata aperta dalla sconfitta di .

