Dupe virali e amati dalla Gen Z ma la qualità degli ingredienti conta ed ecco perché non comprarli

Evocano i prodotti dei grandi marchi ma sono più a buon mercato. Questa è la sostanza della dupe economy, praticata soprattutto dai Gen Z. Non si tratta di falsi ma di alternative economiche ai cosmetici di lusso che promettono una resa finale del tutto simile agli originali. Ma i dupe possono davvero garantire gli stessi risultati dei gemelli di alta gamma? Ecco cosa ha rivelato un esperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dupe, virali e amati dalla Gen Z, ma la qualità degli ingredienti conta ed ecco perché non comprarli

