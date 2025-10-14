Due uomini sorpresi all' interno di un ristorante chiuso con un coltello a serramanico

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana di controlli straordinari per i carabinieri di Comacchio, impegnati nelle ore serali e notturne tra l’11 e il 12 ottobre in un servizio di controllo a largo raggio nei Comuni di Comacchio, Mesola e Goro. L’attività, mirata a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

due uomini sorpresi internoCatania, sopresi in giro a bordo con un’auto rubata: arrestati due uomini - Durante le verifiche all'interno dell'auto rubata, i poliziotti hanno trovato sui sedili una borsa con alcuni documenti riconducibili ad un furto commesso, il giorno prima, nei confronti di un'anziana ... Si legge su ilsicilia.it

Torino, colti sul fatto a rubare nel condominio: due uomini in fuga bloccati dopo inseguimento nei cortili - Due cittadini marocchini arrestati a Torino per tentato furto aggravato in condominio: scoperti dai residenti e fermati dalla Polizia. Secondo virgilio.it

due uomini sorpresi internoCon fucili illegali nel Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli: arrestati in due - I bracconieri sono finiti nella rete dei controlli dei carabinieri forestali: obbligo di firma in attesa del processo ... Lo riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Due Uomini Sorpresi Interno