Due uomini sorpresi all' interno di un ristorante chiuso con un coltello a serramanico
Fine settimana di controlli straordinari per i carabinieri di Comacchio, impegnati nelle ore serali e notturne tra l’11 e il 12 ottobre in un servizio di controllo a largo raggio nei Comuni di Comacchio, Mesola e Goro. L’attività, mirata a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
