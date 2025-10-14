N el mondo della skincare giapponese, ogni gesto è un piccolo atto di cura. La doppia idratazione (in giapponese nidan junsui, letteralmente “idratazione in due fasi”) racchiude perfettamente la filosofia J-beauty: pazienza, costanza e rispetto per la pelle. Non si tratta semplicemente di applicare due creme ma di costruire, strato dopo strato, un equilibrio ideale tra idratazione e nutrimento. Per ottenere una pelle più elastica, compatta e naturalmente luminosa. Skincare green: 5 superfood autunnali per viso e corpo X Che cos’è la “doppia idratazione”. Come suggerisce il nome, la doppia idratazione è una tecnica che prevede l’applicazione consecutiva di due creme viso idratanti ma con texture differenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Due strati di skincare, un solo risultato: una pelle più luminosa, morbida, glowy e pronta ad affrontare l'inverno