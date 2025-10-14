Due ragazzi si sono gettati dal ponte | ricerche in corso dopo l’allarme lanciato da un macchinista

14 ott 2025

Dalla mattinata di oggi, martedì 14 ottobre, sono in corso le ricerche di due persone dopo la segnalazione lanciata da un macchinista di un convoglio ferroviario: avrebbe visto due giovani lanciarsi dal ponte della linea Brescia–Milano che collega Urago d’Oglio a Calcio (Bg), sotto il quale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

