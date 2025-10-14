Due notti di chiusure nel tratto verso l' A4 tra Padova sud e zona industriale

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

++ LAVORI DI MANUTENZIONE, CHIUSURE PER DUE NOTTI SULLA A23 ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/lavori-manutenzione-chiusure-due-notti-a23-10-ottobre-2025/ #a23 #aut - facebook.com Vai su Facebook

Lavori sulla Ragusa-Catania: tre notti di chiusura per il varo di due cavalcavia nel tratto di Licodia Eubea https://ift.tt/mfhkOBc https://ift.tt/fQHyiN3 - X Vai su X

Due notti di chiusure nel tratto verso l'A4 tra Padova sud e zona industriale - Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00- Come scrive padovaoggi.it

A14, due notti di chiusura del tratto Pedaso-Grottammare in entrambe le direzioni - lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 8 e ... Segnala cronachefermane.it

A14 - Chiusure notturne nel tratto Pedaso-Grottammare - Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure del tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Scrive veratv.it