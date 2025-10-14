Due notti di chiusure nel tratto verso l' A4 tra Padova sud e zona industriale

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

