Due notti al Teatro Nuovo | De André incontra i Pink Floyd

Due notti veronesi per abbracciare poesia, rock e pensiero critico. Il 24 e il 25 ottobre, Stage 11 porta al Teatro Nuovo di Verona due produzioni amatissime: De Andrè la storia e Pink Floyd History. Un doppio percorso che promette emozione autentica e un’immersione totale nella musica che ha segnato generazioni. Un weekend di musica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

