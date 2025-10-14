Due morti sul lavoro in poche ore | Francesco Broda perde la vita in una cava un operaio precipita da 4 metri

Ennesime tragedie sul lavoro: due "morti bianche" nel giro di poche ore. Un lavoratore impiegato in una cava ha perso la vita dopo che è stato travolto da uno smottamento di terra che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava. Mentre un operaio è precipitato dal tetto di un magazzino. 🔗 Leggi su Today.it

