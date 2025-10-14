Due morti sul lavoro in poche ore | Francesco Broda perde la vita in una cava un operaio precipita da 4 metri

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesime tragedie sul lavoro: due "morti bianche" nel giro di poche ore. Un lavoratore impiegato in una cava ha perso la vita dopo che è stato travolto da uno smottamento di terra che ha travolto l'escavatore sul quale si trovava. Mentre un operaio è precipitato dal tetto di un magazzino. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

due morti lavoro pocheDue detenuti morti in poche ore e malori a San Vittore, scattano le perquisizioni. Ipotesi overdose da oppiacei - Una delle morti sarebbe riconducibile all’assunzione di oppiacei, mentre l’altra potrebbe essere stata provocata da una grave emorragia gastrica. Come scrive msn.com

due morti lavoro pocheSabato di sangue sulle strade italiane, sette morti e diversi feriti gravi - Sabato di sangue sulle strade italiane, con diversi incidenti mortali e una strage di giovani: sette i morti complessivi, dei quali quattro erano ventenni. Lo riporta ansa.it

due morti lavoro pocheIncidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, 3 morti. Nel bergamasco muore 23enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti stradali: frontale tra auto nel Ferrarese, 3 morti. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Due Morti Lavoro Poche