Due donne vincono la Tiramisù World Cup 2025

Il volto raggiante di Barbara Tosato e lo sguardo emozionato di Daniela De Biasio raccontano una storia fatta di passione, fatica e dolcezza: sono loro le vincitrici della Tiramisù World Cup 2025, rispettivamente nella categoria «ricetta originale» e in quella «creativa», dopo le intense selezioni di Treviso svoltesi lo scorso fine settimana in piazza Borsa. Barbara, di Mestre (Venezia), classe 1969 e tecnico sanitario di radioterapia, ha alzato la coppa con una lacrima negli occhi: «Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi è stata accanto e che ha assistito alle gare - ha detto -. Tanta costanza e tanto lavoro alla base del risultato.

