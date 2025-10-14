Due Dna ignoti riaprono le indagini sull' omicidio di Marilena Negri sgozzata in un parco a Milano

Non c'è ancora nessun assassino da processare ma gli investigatori non si fermano. Le indagini sull'omicidio della povera Marilena Negri, trovata senza vita la mattina del 23 novembre 2017 nel parco di Villa Litta a Milano, non entreranno nella casistica dei cosiddetti cold case sommersi dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

