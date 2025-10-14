Due Californie una Tonale Tributo Italiano Viaggio tra Napa e Silicon Valley con l’Alfa del cuore – FOTO

‹ › 1 6 alfa romeo tonale. ‹ › 2 6 alfa romeo tonale. ‹ › 3 6 alfa romeo tonale. ‹ › 4 6 alfa romeo tonale. ‹ › 5 6 alfa romeo tonale. ‹ › 6 6 alfa romeo tonale. Napa al mattino ha l’odore del mosto e del legno umido. La nebbia si sfilaccia tra i filari, i trattori rientrano piano, i portoni delle cantine scricchiolano. La nostra Tonale Tributo Italiano E-AWD – rossa, tetto nero, pinze Brembo in vista – parte da qui, con la batteria “di casa” ricaricata alla wallbox di Enel X e la promessa di un giorno lungo. In paese ci si muove in punta di piedi: silenziosa quando serve, più corposa appena la strada si apre verso la Silverado Trail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due Californie, una Tonale Tributo Italiano. Viaggio tra Napa e Silicon Valley con l’Alfa del cuore – FOTO

