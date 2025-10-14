Due anni di guerra contro il male e i suoi utili idioti

La domanda. Nel cuore della notte. Per due anni. «Vinceremo?». La domanda. Per 738 giorni. Da una mia amica. Un'ebrea di Roma. «Vinceremo?». Arrivava quando la fatica del giorno si scioglieva, nelle ore liquide in cui lampeggiano bagliori di inquietudine. La domanda. Captavo l'ansia di chi era sopraffatto dagli eventi, dalla propaganda, dall'odio, dal timore di "non farcela", dall'angoscia di dover di nuovo rinunciare a tutto e assistere alla caduta più grande, quella della patria. Nel silenzio, ho sempre risposto: «Vinceremo. Stiamo vincendo». Non era l'atto di divinar le stelle, una speranza, erano gli elementi che brillavano sul campo di battaglia, lo scenario politico, a raccontare il futuro che come un lampo sarebbe esploso.

