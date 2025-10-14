Ducati Multistrada V4 Rally 2026 | viaggio senza compromessi

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La nuova Ducati Multistrada V4 Rally 2026 nasce per soddisfare i motociclisti che vivono il viaggio come un’esperienza totale. Grazie a un serbatoio da 30 litri, sospensioni semiattive con escursione da 200 mm e una ciclistica aggiornata, questa versione è progettata per unire comfort da granturismo e attitudine fuoristradistica. L’evoluzione tecnologica ne amplia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ducati multistrada v4 rallyDucati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi - Ducati presenta la Multistrada V4 Rally 2026: motore V4 da 170 CV, comfort superiore, elettronica evoluta e tre allestimenti ... Si legge su adnkronos.com

ducati multistrada v4 rallyDucati presenta la nuova Multistrada V4 Rally 2026: scopriamo come si evolve e quali novità porta con sé, quando arriva e quanto costa - Scopri nuova Ducati Multistrada V4 Rally 2026: le novità, le differenze con la Multi V4, la data di arrivo e il prezzo della globetrotter di Borgo Panigale ... motorbox.com scrive

ducati multistrada v4 rallyDucati Multistrada V4 Rally 2026: l'ammiraglia è ancora più maxi - L'ammiraglia di Borgo Panigale si aggiorna: sospensioni evolute, comfort aumentato e dotazione tecnologica al top ... Segnala insella.it

Cerca Video su questo argomento: Ducati Multistrada V4 Rally