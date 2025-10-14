Droga per la discoteca e laboratorio del crack il giudice convalida 4 arresti
Una vera e propria base dello spaccio di cocaina e crack, con tanto di laboratorio per il confezionamento e la preparazione della droga, è stata scoperta dai carabinieri di San Prisco nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2025 a Casapulla, in Piazza Falcone e Borsellino, all’interno del cosiddetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
