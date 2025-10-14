Drew Struzan è morto | se ne va l’arte dietro i poster che hanno fatto la storia del cinema
Una notizia che lascia senza parole: l’illustratore Drew Struzan, celebre per aver firmato alcune delle locandine più iconiche del grande schermo, è scomparso il 13 ottobre 2025, all’età di 78 anni. Un maestro del poster cinematografico. Struzan non era un semplice illustratore pubblicitario: era un autore che riusciva a condensare in un’unica immagine l’essenza di un film, evocando emozioni, atmosfera e desiderio. Il suo stile — con ritratti quasi iperrealistici, luci cariche di drammaticità e una tavolozza calda e vibrante — era immediatamente riconoscibile e ha influenzato generazioni di artisti del settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
