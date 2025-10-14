Drammatico incidente lungo la provinciale 24enne in ospedale in fin di vita
Drammatico incidente stradale stanotte ad Agrate Brianza: un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele.I soccorsi Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di martedì 14 ottobre ad Agrate Brianza. Uno schianto terribile quello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
