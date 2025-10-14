Dramma in serata a Giugliano operaio muore a lavoro stroncato da infarto

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muore mentre sta effettuando lavori di ristrutturazione in un appartamento al primo piano di un palazzo di piazza Gramsci, nel centro di Giugliano. Un operaio di nazionalità italiana è deceduto nella serata di ieri. A stroncarlo, molto probabilmente, un infarto. L’operaio si è accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

dramma in serata a giugliano operaio muore a lavoro stroncato da infarto

© Teleclubitalia.it - Dramma in serata a Giugliano, operaio muore a lavoro stroncato da infarto

Scopri altri approfondimenti

Il dramma degli operai della Pegaso: “Solo in sei hanno un nuovo posto” - Fucecchio, 28 settembre 2025 – Il primo spiraglio è, appunto, l’avvio dell’iter per un ammortizzatore sociale che avrà la durata di un anno. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Serata Giugliano Operaio