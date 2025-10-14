Dramma in serata a Giugliano operaio muore a lavoro stroncato da infarto

Muore mentre sta effettuando lavori di ristrutturazione in un appartamento al primo piano di un palazzo di piazza Gramsci, nel centro di Giugliano. Un operaio di nazionalità italiana è deceduto nella serata di ieri. A stroncarlo, molto probabilmente, un infarto. L’operaio si è accasciato al suolo in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma in serata a Giugliano, operaio muore a lavoro stroncato da infarto

