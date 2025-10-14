Dovresti smetterla | Erdogan ‘striglia’ Giorgia Meloni La frecciata fa il giro del mondo
Una frase pronunciata con tono deciso, un sorriso ironico e lo stupore generale attorno: bastano pochi secondi per trasformare un semplice incontro diplomatico in un fenomeno mondiale. È quanto accaduto durante il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh, dove Recep Tayyip Erdogan si è rivolto a Giorgia Meloni con una battuta tanto imprevista quanto diretta: “ Devo farla smettere di fumare”. Un momento fuori protocollo che, immortalato dalle telecamere e rilanciato sui social, ha rapidamente fatto il giro del mondo, finendo su tutte le principali testate internazionali. Leggi anche: Elezioni in Toscana, perché Vannacci é il grande perdente Leggi anche: Elezioni, i dati sull’affluenza sono spaventosi: “Non succedeva dal 2020” La scena del vertice: tra leader e telecamere, il fuori programma che spiazza tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
