Dove vedere in tv Virtus Bologna-AS Monaco Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Dopo la vittoria contro il Real Madrid nella giornata di apertura, la Virtus Bologna ha subito le prime due sconfitte della sua Eurolega 2025-2026. La squadra bolognese è stata battuta in trasferta dal Valencia e dal Paris Basketball e cerca ora di risalire la classifica con un doppio impegno settimanale. La massima competizione europea propone ora una quarta giornata in cui le V-Nere affronteranno l’AS Monaco in match insidioso. L’obiettivo sarà quello di ipotecare la seconda vittoria in Eurolega, per muovere nuovamente la classifica che ora vede la squadra bianconera al diciassettesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Scopri altri approfondimenti

COACH MAGRO SI PREPARA AL DEBUTTO DI NAPOLI CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA DELLA VIRTUS BOLOGNA: “Siamo finalmente arrivati a inizio campionato e siamo ansiosi di vedere la squadra all’opera. Affrontiamo la Virtus Bologna che non ha biso Vai su Facebook

Virtus Bologna-Napoli di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming #SkySportBasket #LBASerieA - X Vai su X

Dove vedere in tv Paris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - L'Eurolega di basket 2026 è pronta a vivere questa settimana la terza giornata della sua nuova stagione. Secondo oasport.it

Paris Basketball-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la vittoria casalinga sul Real Madrid all’esordio e la sconfitta a Valencia, Bologna è chiamata ad una nuova trasferta sul campo del Paris Basketball allenato dall’italiano Francesco Tabellini, c ... Lo riporta sport.sky.it

Virtus Bologna-Napoli di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming - Alla prima giornata del nuovo campionato manca solo una sfida all’appello: è il posticipo tra la Virtus Bologna, che venerdì sera ha giocato a Valencia in Eurolega, e Napoli, secondo molti possibile s ... Lo riporta sport.sky.it