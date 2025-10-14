Dove vedere in tv Roma-Barcellona Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming
Domani, mercoledì 15 ottobre (ore 21:00), la Roma affronterà il secondo impegno nella fase a girone unico nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo Stadio “Tre Fontane” il Barcellona in un match molto complicato, ma di grande fascino per la storia del club spagnolo. Dopo l’esordio altrettanto complesso contro il Real Madrid in Spagna, vista la vittoria nettissima del club spagnolo, le giallorosse saranno chiamate ad arginare in qualche modo l’incedere del Barça nella consapevolezza di dover affrontare una delle compagini migliori d’Europa specialmente dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 12 ottobre ultimo giorno per vedere la mostra a Roma. Vai su Facebook
Dove vedere #Fiorentina-#Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X
Roma Femminile-Barcellona dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della sfida di Women's Champions League - La Roma femminile ospita il Barcellona nella seconda giornata di Women's Champions League: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni dell'incontro. msn.com scrive
Roma-Barcellona (Women's Champions League): orario, dove vederla in tv e pronostico - Barcellona (Women's Champions League): orario, dove vederla in tv e pronostico ... Si legge su msn.com
Dove vedere in tv Real Madrid-Roma, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming - Domani, mercoledì 8 ottobre (ore 18:45), la Roma farà il proprio esordio nell'edizione 2025- oasport.it scrive