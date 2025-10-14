Dove vedere in tv Primorac Kotor-Brescia Champions League pallanuoto 2026 | orario programma streaming
L'ingresso tra le migliori sedici del principale torneo continentale rappresenta certamente un risultato di notevole prestigio, ma deve costituire un punto di partenza nel percorso di una formazione che vanta enormi margini di crescita e vuole continuare a stupire: guadagnare l'ingresso tra le prime otto potrebbe rappresentare un risultato più che lusinghiero per una compagine al secondo anno del nuovo progetto tecnico. Nell'incontro valevole per la prima giornata del girone C dello Stage Group di Champions League l'AN Brescia affronta in trasferta, fischio d'inizio previsto domani alle 20:30, il Primorac Kotor.