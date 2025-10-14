Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026 | orari partite 14 ottobre canali streaming

Prosegue senza sosta in tutto il globo il programma degli incontri relativi alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, con il torneo iridato che si terrà la prossima estate nel Nord America, fra Stati Uniti, Canada e Messico fra l’11 giugno e il 19 luglio. In questo martedì 14 ottobre torna in campo anche l’Italia, nello scontro diretto con Israele che vale la matematica certezza di un posto ai playoff. Ma non solo, perché l’agenda sarà ricchissima di partite: dalle 15.00 alle 23.00 circa, quando finiranno gli ultimi incontri, si potrà letteralmente fare il giro del mondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

