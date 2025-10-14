Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026 | orari partite 14 ottobre canali streaming
Prosegue senza sosta in tutto il globo il programma degli incontri relativi alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, con il torneo iridato che si terrà la prossima estate nel Nord America, fra Stati Uniti, Canada e Messico fra l’11 giugno e il 19 luglio. In questo martedì 14 ottobre torna in campo anche l’Italia, nello scontro diretto con Israele che vale la matematica certezza di un posto ai playoff. Ma non solo, perché l’agenda sarà ricchissima di partite: dalle 15.00 alle 23.00 circa, quando finiranno gli ultimi incontri, si potrà letteralmente fare il giro del mondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Oggi e' il mio compleanno di Zolder, 23 anni fa' l'Italia fece vedere al Mondo cosa sapeva fare nel ciclismo. Tanti mondiali sono stati vinti da atleti italiani, ma quel giorno (e forse mai ripetuto in quel modo) la squadra cosi unita per l'obbiettivo della vittoria. Ringr Vai su Facebook
Mondiali atletica, oggi ultima giornata. Programma e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X
Dove vedere in tv oggi le Qualificazioni ai Mondiali 2026: orari partite 13 ottobre, canali, streaming - Dopo gli incontri del fine settimana, procede a ritmo spedito il quadro degli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, in tutte ... Lo riporta oasport.it
Dove vedere Irlanda del Nord-Germania e Islanda-Francia, le partite delle Qualificazioni ai Mondiali oggi in TV - Si disputano anche oggi, lunedì 13 ottobre, otto partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 della zona europea ... fanpage.it scrive
Dove vedere in tv le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 oggi: orari partite, programma, streaming - Oggi, sabato 11 ottobre, sono in programma otto incontri validi per i gironi europei di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Da oasport.it