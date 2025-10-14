Dove vedere in tv la A1 di volley femminile | orari partite 15 ottobre canali streaming
Due giornate sono bastate per accendere la Serie A1 Tigotà femminile, che mercoledì 15 ottobre propone un terzo turno già carico di incroci ad alta tensione. In testa, Novara e Scandicci guidano la classifica a punteggio pieno e puntano a proseguire la loro corsa, ma alle spalle Conegliano, Chieri e Milano restano pienamente in scia. È un campionato che, come sempre, regala spettacolo e sorprese, con nuove protagoniste pronte a emergere: la potenza di Amber Igiede e Ekaterina Antropova, la regolarità di Haak, la crescita delle giovani italiane come Nervini, Eze, Giovannini e Manfredini. L’equilibrio generale lascia pensare che ogni campo potrà raccontare una storia diversa, in un torneo che si conferma tra i più competitivi d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it
