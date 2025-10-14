Due giornate sono bastate per accendere la Serie A1 Tigotà femminile, che mercoledì 15 ottobre propone un terzo turno già carico di incroci ad alta tensione. In testa, Novara e Scandicci guidano la classifica a punteggio pieno e puntano a proseguire la loro corsa, ma alle spalle Conegliano, Chieri e Milano restano pienamente in scia. È un campionato che, come sempre, regala spettacolo e sorprese, con nuove protagoniste pronte a emergere: la potenza di Amber Igiede e Ekaterina Antropova, la regolarità di Haak, la crescita delle giovani italiane come Nervini, Eze, Giovannini e Manfredini. L’equilibrio generale lascia pensare che ogni campo potrà raccontare una storia diversa, in un torneo che si conferma tra i più competitivi d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la A1 di volley femminile: orari partite 15 ottobre, canali, streaming