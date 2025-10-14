Dove vedere in tv Cinà-Dzumhur ATP Bruxelles 2025 | orario programma streaming

Federico Cinà ha ricevuto una wild card per il torneo ATP 250 di Bruxelles e farà il proprio esordio al primo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur. L’appuntamento è per mercoledì 15 ottobre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo 1, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il francese Quentin Halys e il georgiano Basilashvili. Il 18enne italiano, numero 226 del mondo e annunciato come grande promessa del movimento tricolore, se la dovrà vedere contro il 33enne balcanico, attuale numero 67 del ranking ATP, sul cemento della capitale belga. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale, dove si incrocerebbe il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 2 che gode di un bye). 🔗 Leggi su Oasport.it

