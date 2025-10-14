Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen ATP Stoccolma 2025 | orario programma streaming

Dopo l’eliminazione al secondo turno degli US Open e le sconfitte rimediate all’esordio tra il torneo ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo per provare a rialzare la testa. Gli azzurri hanno deciso di partecipare all’ ATP 250 di Stoccolma per rilanciarsi in doppio in vista delle sempre più imminenti ATP Finals, con il chiaro obiettivo di ritrovare una buona forma. Gli azzurri debutteranno sul cemento della capitale svedese nella giornata di mercoledì 15 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo 1 e non inizierà prima delle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

