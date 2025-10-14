Dove nasce uno dei vini più selvaggi dell’Albania

Tra le montagne di Leskovik e le acque calde del Vjosa, la famiglia Fejzulla riscrive la storia del Mavrud: un vino che racconta la forza e la fragilità dell’ultimo fiume libero d’Europa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Dove nasce uno dei vini più selvaggi dell’Albania

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Franca Bertani Wine Sommelier. Sylvie Vartan · La Maritza. Ci sono luoghi dove il vino non nasce... resiste. Tra roccia e cielo, dove ogni filare sfida la gravità e il tempo. Sono a DOLO-VINI-MITI, alla Masterclass Sorsi estremi di terre eroiche. Con Francesco Sa - facebook.com Vai su Facebook

Appuntamento a Roma con i Vini Selvaggi, senza pesticidi e additivi - Ci sono vini che procedono per sentieri alternativi distanti dalle convenzioni, senza l’uso di pesticidi o prodotti chimici e con le radici ben piantate a terra. Riporta quotidiano.net

Vini Selvaggi 2025 - La manifestazione dedicata ai vini artigianali e naturali quest’anno si terrà nel nuovo spazio di San Paolo District, nel ... Si legge su romatoday.it

Tornano a Roma i 'Vini Selvaggi' con 120 aziende - La nuova edizione di "Vini Selvaggi" è in programma domenica 9 e lunedì 10 marzo nel nuovo spazio di San Paolo District, nel ... Come scrive ansa.it