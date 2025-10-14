Dott Antonello Amelina Ortopedico | uando parliamo di ortopedia del collo parliamo di una delle aree più complesse
Da ortopedico, vi posso dire che molte persone sottovalutano l’importanza del collo finché non iniziano ad avvertire dolore, rigidità o formicolii. Solo allora ci si rende conto di quanto sia centrale per il nostro benessere globale. In questo articolo voglio accompagnarvi dentro il mondo dell’ ortopedia del rachide cervicale — il nome tecnico del tratto di colonna vertebrale che compone il collo — spiegandovi in modo semplice come è fatto, quali sono le patologie più comuni, come si diagnostica un problema cervicale e quali sono oggi le migliori soluzioni terapeutiche. Anatomia del collo: un capolavoro di ingegneria naturale. 🔗 Leggi su Citypescara.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
COMUNE DI NOVA SIRI – AVVISO IMPORTANTE Il Sindaco dott. Antonello Mele invita tutti i cittadini a partecipare alla Pubblica Assemblea che si terrà: Giovedì 02 ottobre 2025 ? Ore 17:30 Presso i locali dell’Ex-Chiesa a Marina di Nova Siri Ordine - facebook.com Vai su Facebook