Doppio avviso bonario Inps per regolarizzare i contributi riguarda i lavoratori agricoli

Negli ultimi giorni Inps ha comunicato la disponibilità, all’interno del “ assetto Previdenziale del Contribuente, degli avvisi bonari destinati ai lavoratori del settore agricolo. Come è noto, si tratta di strumenti di trasparenza e di comunicazioni molto importanti perché segnalano la presenza di debiti contributivi residui, invitando i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la loro posizione, al fine di evitare conseguenze pesanti. Quello degli avvisi bonari non è di certo un evento isolato, ma una prassi dell’istituto mirata a monitorare con attenzione i versamenti contributivi del settore agricolo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Doppio avviso bonario Inps per regolarizzare i contributi, riguarda i lavoratori agricoli

Contenuti che potrebbero interessarti

? A18 #Messina-#Catania: lavori di riqualificazione e avvisi per gli automobilisti Avviso importante, 8 ottobre 2025 — Autostrade Siciliane ha diramato un doppio avviso ufficiale riguardante importanti interventi di riqualificazione e potenziamento dei sistemi - facebook.com Vai su Facebook

Doppio avviso bonario Inps per regolarizzare i contributi, riguarda i lavoratori agricoli - L’Inps ha emesso avvisi bonari Inps per i datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli: hanno davvero poco tempo per mettersi in regola ... Lo riporta quifinanza.it

Doppio accredito Inps, in arrivo due sussidi a fine marzo. A chi sono rivolti, i requisiti e le somme: la guida ai due bonus - È previsto per la fine di marzo l'erogazione di un doppio accredito da parte dell'Inps, che arriverà in parte proprio oggi venerdì 28. Scrive ilmessaggero.it

Doppio accredito Inps a maggio 2025: ecco per chi - In arrivo a fine mese il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno unico e universale: possibile un accredito simultaneo di oltre 700 euro. Come scrive lettera43.it