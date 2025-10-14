Dopo una raffica di denunce è stato arrestato il clochard che a Venezia seminava il panico a Piazzale Roma

Un clochard è stato arrestato a Venezia per ripetute violazioni delle misure di prevenzione e atti di minaccia e danneggiamento.

