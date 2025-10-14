Dopo rumors e indiscrezioni ecco la conferma Chi è la nuova fiamma del tennista ex di Melissa Satta

L a love story tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è finalmente ufficiale. Dopo mesi di rumors e avvistamenti, la coppia ha scelto i social per confermare la relazione. Un selfie in ascensore, condiviso da Vanessa su Instagram in occasione del suo 22esimo compleanno ha catturato l’attenzione dei fan. I due, sorridenti e complici, appaiono rilassati in uno scatto che ha messo fine alle speculazioni. « Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore », ha scritto la ballerina nel suo post, accompagnando le immagini con un messaggio di gratitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo rumors e indiscrezioni, ecco la conferma. Chi è la nuova fiamma del tennista, ex di Melissa Satta

