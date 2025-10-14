Dopo la notizia del Nobel per la Pace a María Corina Machado il Venezuela ha chiuso la sua ambasciata in Norvegia

Pochi giorni dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace a María Corina Machado, la principale leader dell’opposizione al regime del presidente Nicolàs Maduro, il governo del Venezuela ha annunciato la chiusura della sua ambasciata in Norvegia. Non ha fornito ulteriori spiegazioni a riguardo ma, nello stesso comunicato, ha fatto sapere di aver chiuso anche quella in Australia. Ha, inoltre, reso nota l’apertura di ambasciate in Burkina Faso e Zimbabwe, due Paesi fortemente ostili all’Occidente, che ha definito alleati nella lotta anticoloniale. Nobel per la Pace: la risposta della Norvegia al Venezuela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

