Dopo la nomina per errore il Nobel Parisi scrive al ministero della Salute e rifiuta | Grazie ma non è il mio campo

Ringrazia il ministero della Salute per l'invito ma declina: "Non è il mio campo". È lo stesso fisico Giorgio Parisi a risolvere il pasticcio del ministero guidato da Orazio Schillaci. Il premio Nobel della Fisica, infatti, era stato nominato per sbaglio (nel luglio scorso) presidente della Commissione antidoping del ministero. Alla base vi sarebbe stato un errore di persona. Quella nomina, infatti, era destinata a un altro Parisi, di nome Attilio, rettore dell'Università di Roma Foro Italico ed esperto di medicina sportiva. Il caso, rivelato da Repubblica, aveva sorpreso lo stesso fisico che aveva riferito di non sapere nulla di quella nomina.

