Dopo la nomina per errore il Nobel Parisi scrive al ministero della Salute e rifiuta | Grazie ma non è il mio campo
Ringrazia il ministero della Salute per l’invito ma declina: “Non è il mio campo”. È lo stesso fisico Giorgio Parisi a risolvere il pasticcio del ministero guidato da Orazio Schillaci. Il premio Nobel della Fisica, infatti, era stato nominato per sbaglio (nel luglio scorso) presidente della Commissione antidoping del ministero. Alla base vi sarebbe stato un errore di persona. Quella nomina, infatti, era destinata a un altro Parisi, di nome Attilio, rettore dell’Università di Roma Foro Italico ed esperto di medicina sportiva. Il caso, rivelato da Repubblica, aveva sorpreso lo stesso fisico che aveva riferito di non sapere nulla di quella nomina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Lo “scambio di persona” arriva dopo la nomina del Comitato tecnico sanitario in cui, tra i suoi rami, c’è la “sezione la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”. L'articolo continua sul sito de L'Espresso - X Vai su X
Dopo la nomina del Cardinale Prevost divenuto poi Papa, ieri presso la cattedrale di San Pancrazio è avvenuta la presa di possesso del titolo della Diocesi suburbicaria di Albano del Cardinale Luis Antonio Tagle che ha celebrato l'avvio dell'anno pastorale. - facebook.com Vai su Facebook
Parisi in commissione Antidoping, ma è un errore di persona. Il Nobel: 'Declino l'invito' - Un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Nobel Giorgio Parisi alla presidenza della commissione del ministero della Salute che si occupa di doping. Da ansa.it
Il ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato: il Nobel per la Fisica diventa presidente della commissione antidoping - All'interno del ministro della Salute ci sarebbe stato un equivoco sul nome: la scelta doveva ricadere su un "quasi omonimo" del professore di fisica, il rettore e medico dello sport Attilio Parisi Un ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Ministero della Salute: il Nobel Giorgio Parisi nominato per sbaglio alla presidenza della commissione antidoping - Un errore di persona al Ministero della Salute ha portato alla nomina del Nobel Giorgio Parisi alla presidenza della commissione antidoping. Come scrive lanotiziagiornale.it