Dopo il vaccino contro il Covid non riesce più a camminare lo Stato viene condannato a pagare 3mila euro al mese

Secondo il tribunale civile di Asti, c'è un "nesso di causa" tra la vaccinazione anti-Covid a cui una donna si è sottoposta e la mielite trasversa di cui è affetta. La paziente, ora di 52 anni, a causa dei gravi danni neurologici provocati dalla malattia infiammatoria non riesce più a camminare. 🔗 Leggi su Today.it

