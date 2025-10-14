Dopo il petrolio il carbone Il lato oscuro della crisi russa

Anche il carbone tradisce la Russia. Non bastavano le entrate da idrocarburi ridotte al lumicino, la crisi sempre più conclamata del sistema bancario. Adesso a inguaiare Mosca ci si mette anche il carbone. Attenzione, i segnali c’erano già da tempo, come raccontato da questo giornale mesi fa, solo che adesso ci sono i numeri. Drammatici. È il volto oscuro di un’economia costruita sulla sulla guerra, sulle armi, figlia di una politica che ha smarrito da tempo la strada della crescita e del benessere. Il risultato ha un che di surreale. Al cospetto di un Pil che, dati della Banca mondiale, nel 2025 dovrebbe attestarsi all’1,4%, tutto intorno a questo dato del tutto riconducibile alla sola produzione bellica, sembra andare in pezzi. 🔗 Leggi su Formiche.net

