Dopo il crollo di parte del solaio decisa la chiusura di alcuni uffici al secondo piano del Comune

Decisa la chiusura temporanea di alcuni uffici del secondo piano del Comune di Pescara per verifiche tecniche.Il provvedimento, adottato in via del tutto precauzionale, si è reso necessario in seguito allo sfondellamento di una parte del solaio in una delle stanze situate al secondo piano del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scopri altri approfondimenti

Il trasferimento di detenuti da Regina Coeli dopo il crollo del tetto aggrava sovraffollamento e gestione della casa di reclusione di #Alghero - facebook.com Vai su Facebook

Prezzo dei beni a Gaza, il crollo dopo l'annuncio di Pace: erano imposti da Hamas Di @iurimariaprado Vai su X

Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci, l'assessore Cremonese: "Controlli lì e in altri spazi" - A seguito di quanto avvenuto con il cedimento di parte del solaio, l'assessore al Patrimonio fa il punto sulle azioni promosse per fare tutte le verifiche e garantire sicurezza a Palazzo di Città sott ... Secondo ilpescara.it

Incidente sul lavoro, operaio muore a 55 anni nel crollo di un solaio - Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile sulla strada per Novaglie. Da ilgazzettino.it

Nuoro, una parte del solaio il primo aprile 2024 aveva travolto e ucciso Patryk Zola e Ythan Romano - Nuoro La perizia, depositata diverse settimane fa era stata piuttosto chiara, sulle cause del crollo del solaio, all’interno di un rudere vicino alla chiesa dei Salesiani, che il primo aprile dell’ann ... Secondo lanuovasardegna.it