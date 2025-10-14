Dopo i sindacati pure le imprese | la Manovra fatta a pezzi
La Manovra ancora non c’è, ma le critiche sì. Prima è toccato ai sindacati, che la scorsa settimana hanno incontrato il governo ed evidenziato come la Legge di Bilancio non faccia abbastanza per i salari e le pensioni. Stavolta, invece, è il turno delle imprese: Confindustria lo dice chiaramente, questa Manovra non considera la crescita e il rischio maggiore è quello legato all’industria, già in crisi nera. E c’è poi anche un’altra questione che evidenzia lo stato di completa confusione del governo: oggi è attesa l’approvazione della Manovra in Consiglio dei ministri, ma a meno di 24 ore i nodi restano tanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
