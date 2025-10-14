Dopo Gaza Trump cerca il bis in Ucraina ma è la Cina il vero rompicapo La lettura di Ian Bremmer

Con il passare delle ore l’accordo di tregua raggiunto da Israele e Hamas sembra reggere. L’accordo, pieno di criticità ma al momento l’unica strada possibile per una sistemazione più stabile, è il risultato di una convergenza di interessi regionali e pressioni internazionali, porta il marchio chiaro del presidente statunitense Donald Trump. Che ha chiuso (per il momento) questo dossier, ma ne ha altri aperti. Formiche.net ha chiesto a Ian Bremmer, fondatore e presidente di GZero Media ed Eurasia Group, la sua visione sulla situazione in Medio Oriente, ma anche sui possibili sviluppi della guerra in Ucraina e dei rapporti globali con la Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dopo Gaza Trump cerca il bis in Ucraina, ma è la Cina il vero rompicapo. La lettura di Ian Bremmer

