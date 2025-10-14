Dopo Charlie Kirk il futuro del conservatorismo americano passa da Erika Scrive Crolla

Charlie Kirk avrebbe compiuto trentadue anni oggi, 14 ottobre, lo stesso giorno in cui la Chiesa celebra San Callisto, Papa e martire del III secolo, che difese la verità della fede fino al sacrificio della vita. La sua morte improvvisa ha chiuso una stagione politica breve ma di grande intensità, lasciando un’eredità complessa nel panorama conservatore americano. Fondatore di Turning Point Usa, Kirk aveva saputo trasformare un piccolo gruppo di attivisti universitari in una delle organizzazioni più influenti della destra statunitense. La sua intuizione, nel 2012, fu chiara: parlare ai giovani con il linguaggio dei giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dopo Charlie Kirk, il futuro del conservatorismo americano passa da Erika. Scrive Crolla

