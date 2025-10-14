Dopo averla messa in soffitta la sinistra riscopre la Segre per dar addosso alla Roccella
La senatrice critica il ministro per le frasi su Auschwitz e torna guida dei progressisti. Gli stessi che, in cortocircuito, la misero in ombra perché contestata dalla Albanese. 🔗 Leggi su Laverita.info
