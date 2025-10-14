Donzelli | Hamas come forza di polizia? Meglio che la guerra Poi riconosceremo lo stato di Palestina

La scorsa settimana il Parlamento ha italiano, su proposta della maggioranza che sostiene il governo Meloni ha approvato una mozione, all’interno della quale il riconoscimento dello Stato di Palestina è vincolato a due condizionalità. Una di queste è, come aveva già annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che Hamas non abbia alcun ruolo nel futuro di Gaza. Ora, con gli accordi di pace, promossi da Trump, emerge che Hamas avrà compiti di polizia all’interno della Striscia per un tempo non meglio specificato. “A me dispiace che ci sia in Italia un filone d’opinione, più o meno di sinistra, che non vuole parlare bene di questo accordo, preferiva un po’ la guerra”, premette Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia alla domanda del Fattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

