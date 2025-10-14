Donne e sport il divario di genere fotografato nella ricerca di Bellutti
Un questionario per Soroptimist condotto dall'ex ciclista su pista, due volte medaglia d'oro ai Giochi, tra 876 atlete ed ex atlete rivela lo stato delle cose su discriminazioni, violenze psicologiche e altre forme di gender gap. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Simona Sforza in questo post ha davvero centrato il punto: “Lo sport non cambierà da solo. Ma quando le atlete parlano e i dati le sostengono, il cambiamento è già cominciato. Sosteniamo gli sport e le donne con ogni mezzo. Ciascuna con i suoi strumenti e p - facebook.com Vai su Facebook
Violenze e disparità sono strutturali: ora la lotta delle donne passa dai dati - Un’indagine su un campione di 876 atlete prova a rappresentare lo sport italiano da una prospettiva diversa, per rivelare ciò che lo sguardo dominante tende a escludere. Da editorialedomani.it
Qualità della vita delle donne, fanalino di coda Vibo Valentia e Crotone - Secondo l’indagine del Sole 24 Ore, in fondo alla classifica le città del Sud, con gravi ritardi su occupazione, istruzione e contrasto alla violenza di genere ... Secondo zoom24.it
Le donne e lo sport, non c'è solo il gender gap. Il 44% denuncia violenze psicologiche - Ricerca Soroptimist elaborata da Antonella Bellutti, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. Scrive ansa.it