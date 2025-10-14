Donnarumma | Dobbiamo cancellare il passato sono sicuro che la squadra farà bene e andrà al Mondiale
Il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3-0 nel match contro Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Quanto pesa la sconfitta di Oslo? «Purtroppo, la qualificazione è diventata complicata e non puoi sbagliare una partita. Dobbiamo cancellare quello e pensare a novembre, poi ai playoff. Ci sarà da lavorare, ma sono sicuro che la squadra farà bene e andrà al Mondiale». Anche oggi, due interventi strepitosi tuoi. «Va bene creare tanto, ma stiamo migliorando anche difensivamente. Cerco sempre di farmi trovare pronto, ma vedo una squadra che non vuole prendere gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
