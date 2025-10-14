Donna violentata a Sondrio la polizia | Servono più uomini e mezzi Dopo le parole vogliamo i fatti
SONDRIO – Se la sicurezza è un diritto di tutti e va garantita “è necessario che, alle tante parole di questi giorni, seguano dei fatti concreti e che venga rafforzato realmente il numero di poliziotti in città e in provincia ”. È passata una settimana dalla brutale aggressione nel parcheggio di via Morbegno, ma non si scolorano né lo sdegno per quell’atto brutale e intollerabile né la solidarietà nei confronti della vittima. Dopo la manifestazione pacifica e apolitica di domenica in piazzale Bertacchi organizzata per chiedere maggior sicurezza, dov’erano presenti in gran numero, per Simone Pilat, segretario generale provinciale Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia è ora di rivolgere un grazie speciale agli operatori della Questura di Sondrio “donne e uomini che scelgono ogni giorno di servire lo Stato con coraggio e umiltà e che ancora una volta, hanno dimostrato altissimo senso del dovere, rapidità d’azione e professionalità esemplare, in un momento di grande tensione sociale che vede ogni giorno colleghi aggrediti, calunniati, criticati e spesso denigrati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Momenti di terrore per una donna l’altra notte a Porta Capuana, nel centro di #Napoli: un uomo di 29 anni di origini marocchine l’ha bloccata e poi l’ha violentata. Ad accorgersi della scena una turista francese che ha chiesto aiuto a una guardia giurata. Succe - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti ?di Nicolò Pompei - X Vai su X
Violenta una donna e le morde l’orecchio fino a staccarlo: la spaventosa aggressione in strada - A Sondrio, una donna di 44 anni è stata aggredita e violentata in strada: l'aggressore le stacca un orecchio a morsi. Scrive newsmondo.it
VIOLENTATA Aggredita e violentata: le stacca un orecchio a morsi, arrestato 24enne - Una donna di 44 anni, aggredita e violentata brutalmente mentre rientrava a casa dopo il lavoro in un locale pubblico ... Lo riporta statoquotidiano.it
Violentata e picchiata vicino alla stazione di Sondrio, rischia un occhio. Arrestato un 24enne del Mali - Terribile disavventura per una donna di 44 anni a Sondrio: stuprata e brutalmente picchiata da un 24enne del Mali, richiedente asilo, che vive in un centro d'accoglienza, subito arrestato è stato becc ... Scrive affaritaliani.it