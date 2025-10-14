Donna violentata a Sondrio la polizia | Servono più uomini e mezzi Dopo le parole vogliamo i fatti

SONDRIO – Se la sicurezza è un diritto di tutti e va garantita “è necessario che, alle tante parole di questi giorni, seguano dei fatti concreti e che venga rafforzato realmente il numero di poliziotti in città e in provincia ”. È passata una settimana dalla brutale aggressione nel parcheggio di via Morbegno, ma non si scolorano né lo sdegno per quell’atto brutale e intollerabile né la solidarietà nei confronti della vittima. Dopo la manifestazione pacifica e apolitica di domenica in piazzale Bertacchi organizzata per chiedere maggior sicurezza, dov’erano presenti in gran numero, per Simone Pilat, segretario generale provinciale Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia è ora di rivolgere un grazie speciale agli operatori della Questura di Sondrio “donne e uomini che scelgono ogni giorno di servire lo Stato con coraggio e umiltà e che ancora una volta, hanno dimostrato altissimo senso del dovere, rapidità d’azione e professionalità esemplare, in un momento di grande tensione sociale che vede ogni giorno colleghi aggrediti, calunniati, criticati e spesso denigrati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

