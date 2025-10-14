Donna trovata morta in casa | sul posto vigili del fuoco e 118

Una donna è stata trovata morta all'interno di una abitazione di via Tagliapietra 4, nel rione di Sant'Andrea. Si tratta di un'anziana di 88 anni (non di un uomo come appariva dalle prime informazioni trapelate). Lo stato del corpo è in avanzato stato di decomposizione, come se la morte risalisse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

